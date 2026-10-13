Подколзин возглавил НХЛ по доле времени в зоне атаки

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин занимает первое место в НХЛ по одному из показателей расширенной статистики на старте сезона-2026/27.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин лидирует в НХЛ по доле времени, когда шайба находится в зоне атаки «Эдмонтона» при его выходе на лед. Показатель 25-летнего хоккеиста составляет 53,9 процента. Данные опубликованы 13 октября в обзоре NHL EDGE.

Эта система собирает сведения с помощью системы отслеживания шайбы и игроков. В число показателей входят расположение шайбы по зонам, скорость передвижения хоккеистов и параметры бросков. Статистика Подколзина отражает распределение времени по зонам площадки, а не количество его голов или результативных передач.

Еще три хоккеиста «Эдмонтона» лидируют в отдельных категориях. Каспери Капанен развил максимальную скорость 24,05 мили в час. Коннор Макдэвид совершил 59 ускорений, во время которых его скорость превышала 20 миль в час. Оба результата являются лучшими в лиге в соответствующих категориях.

Защитник «Ойлерз» Эван Бушар возглавляет НХЛ по голам после дальних бросков. В нынешнем сезоне он забросил таким способом три шайбы. Все четыре показателя приведены в статистической подборке НХЛ к игровому дню 13 октября, когда в расписании лиги значатся 16 встреч с участием всех 32 команд.