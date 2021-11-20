Подколзин в матче с «Виннипегом» сделал первую результативную передачу в НХЛ
06:41
Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
20-летний россиянин ассистировал Оливеру Экману-Ларссону, который забросил шайбу на 14-й минуте и открыл счет в матче. Для Подколзина это первая результативная передача в НХЛ.
На данный момент Подколзин набрал 4 (3+1) очка в 16 матчах сезона.
OEL with the ? pic.twitter.com/JfRvEZxkN0— Vancouver #Canucks (@Canucks) November 20, 2021
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