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Сегодня, 06:22

Подколзин в матче с «Сиэтлом» забросил шайбу впервые с 1 декабря

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

23-летний россиянин забросил шайбу на первой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент Подколзин набрал 14 (4+10) очков в 39 матчах сезона.

Василий Подколзин
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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Сан-Хосе – Нью-Джерси
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Коламбус – Сент-Луис
 6 : 4
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Торонто – Бостон
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Колорадо – Монреаль
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