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Сегодня, 04:21

Подколзин в матче с «Чикаго» забросил пятую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

23-летний россиянин забросил шайбу на 21-й минуте и сделал счет 1:2.

На данный момент на счету Подколзина 15 (5+10) очков в 42 матчах сезона.

Василий Подколзин
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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7 Детройт 41 19 22 42
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Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
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7 Нэшвилл 41 13 28 33
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7 Сиэтл 43 18 25 39
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