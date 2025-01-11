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Подколзин: «В Эдмонтоне очень холодно и без машины никуда не добраться»

Камила Абдурахманова
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Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал о своих впечатлениях от города в сравнении с Ванкувером, где он жил раньше.

— Какие впечатления от Эдмонтона после Ванкувера?

— Он другой, но я не привередливый. Мне многого не надо. Переезд — больше трудностей для жены, так как в Ванкувере она уже обзавелась друзьями, была помощь с дочкой. Там много, где можно погулять, а в Эдмонтоне такого нет. Все упирается в погоду, да и людей поменьше. Есть один большой торговый центр, до него ехать 25 минут.

— Какая погода?

— Холодно. Было -25. Говорят, в конце января будет до -35- -40. Пока не верится в это. И очень снежная зима, скользко, снега много. Большое отличие от Ванкувера — без машины никуда не добраться. Там можно было пешком весь город обойти. Ванкувер — более европейский город, в Эдмонтоне другие расстояния, — рассказал «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 41 матче за «Нефтяников».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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1 Вашингтон 42 27 15 59
2 Каролина 43 26 17 54
3 Нью-Джерси 44 25 19 54
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Монреаль 41 20 21 43
6 Детройт 41 19 22 42
7 Оттава 40 19 21 41
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 59
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 41 18 23 43
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 42 14 28 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Лос-Анджелес 39 24 15 53
3 Эдмонтон 41 25 16 53
4 Ванкувер 41 18 23 46
5 Калгари 40 19 21 45
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8 Сан-Хосе 44 13 31 32
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