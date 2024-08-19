Василий Подколзин: «Генменеджер «Ванкувера» сказал: «Извини, мы тебя обменяли»
Российский нападающий Василий Подколзин в интервью «СЭ» прокомментировал свой обмен из «Ванкувера» в «Эдмонтон».
— Новость об обмене была для вас шоком?
— Да, конечно. Разговоров об этом не было, узнал об этом постфактум. Ехали с женой в магазин, и когда генеральный менеджер «Ванкувера» позвонил, я уже начал догадываться. Он сказал: «Извини, мы тебя обменяли». Удачи пожелал.
— А через какое время позвонили представители «Эдмонтона»?
— Через пять минут позвонил генменеджер «Эдмонтона», сказал: «Добро пожаловать».
— Пишут, что возможно, вас и дальше обменяют. Слышали что-то?
— Нет, не слышал об этом. Если бы был дальнейший обмен, наверное, кто-то бы сказал об этом или намекнул хотя бы.
Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 2 результативные передачи.
Контракт Подколзина с «Эдмонтоном» действует до конца сезона-2025/26.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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