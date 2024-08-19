Василий Подколзин: «Генменеджер «Ванкувера» сказал: «Извини, мы тебя обменяли»

Российский нападающий Василий Подколзин в интервью «СЭ» прокомментировал свой обмен из «Ванкувера» в «Эдмонтон».

— Новость об обмене была для вас шоком?

— Да, конечно. Разговоров об этом не было, узнал об этом постфактум. Ехали с женой в магазин, и когда генеральный менеджер «Ванкувера» позвонил, я уже начал догадываться. Он сказал: «Извини, мы тебя обменяли». Удачи пожелал.

— А через какое время позвонили представители «Эдмонтона»?

— Через пять минут позвонил генменеджер «Эдмонтона», сказал: «Добро пожаловать».

— Пишут, что возможно, вас и дальше обменяют. Слышали что-то?

— Нет, не слышал об этом. Если бы был дальнейший обмен, наверное, кто-то бы сказал об этом или намекнул хотя бы.

Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером драфта НХЛ-2019. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Подколзина с «Эдмонтоном» действует до конца сезона-2025/26.