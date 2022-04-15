Подколзин признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Аризона»

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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Аризона» (7:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал форвард Джей Ти Миллер, который сделал пять голевых передач.

Второй звездой признан российский нападающий Василий Подколзин. Он отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.

Замкнул тройку лучших защитник Куинн Хьюз, сделавший три голевые передачи.