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Сегодня, 07:43

Подколзин признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Аризона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Аризона» (7:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал форвард Джей Ти Миллер, который сделал пять голевых передач.

Второй звездой признан российский нападающий Василий Подколзин. Он отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.

Замкнул тройку лучших защитник Куинн Хьюз, сделавший три голевые передачи.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Ванкувер Кэнакс
Василий Подколзин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
5.04
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8.04
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11.04
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19.04
20.04
15.04 02:00
Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
15.04 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 3
15.04 02:00
Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 4 Б
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 1 : 6
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 3 : 1
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 7 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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