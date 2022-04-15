Подколзин признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Аризона»
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Аризона» (7:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи стал форвард Джей Ти Миллер, который сделал пять голевых передач.
Второй звездой признан российский нападающий Василий Подколзин. Он отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.
Замкнул тройку лучших защитник Куинн Хьюз, сделавший три голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
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|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
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|57
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|И
|В
|П
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|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
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|74
|48
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|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
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|74
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|95
|5
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|74
|29
|45
|68
|6
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|76
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|49
|65
|7
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|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
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|23
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Результаты / календарь
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20.04
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|1 : 6
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|3 : 1
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|7 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2
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