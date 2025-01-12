Подколзин признан первой звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3).

23-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард «Блэкхокс» Ник Фолиньо, у которого гол и результативная передача. Третья звезда — нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, сделавший два голевых паса.

В текущем сезоне Подколзин провел 42 матча, в которых набрал 16 (5+11) очков.