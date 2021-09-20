Подколзин попал в число претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил список лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги, которые в предстоящем сезоне могут претендовать на «Колдер Трофи».

Российские хоккеисты не попалив число фаворитов. Наивысшее место в списке занял новичок «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев, который расположился на 15-м месте. Также в рейтинг попали нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин (17-е место) и форвард «Флориды» Григорий Денисенко (20-е).

Возглавил же рейтинг нападающий «Монреаля» Коул Кофилд.

Рейтинг претендентов на «Колдер Трофи»

1. Коул Кофилод (20 лет) — «Монреаль»

2. Тревор Зеграс (20) — «Анахайм»

3. Моритц Зайдер (20) — «Детройт»

4. Спенсер Найт (20) — «Флорида»

5. Джереми Свэйман (22) — «Бостон»...

15. Владимир Ткачев (25) — «Лос-Анджелес»

17. Василий Подколзин (20) — «Ванкувер»

20. Григорий Денисенко (21) — «Флорида»