Подколзин попал в число претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic
Интернет-портал The Athletic составил список лучших молодых игроков Национальной хоккейной лиги, которые в предстоящем сезоне могут претендовать на «Колдер Трофи».
Российские хоккеисты не попалив число фаворитов. Наивысшее место в списке занял новичок «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев, который расположился на 15-м месте. Также в рейтинг попали нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин (17-е место) и форвард «Флориды» Григорий Денисенко (20-е).
Возглавил же рейтинг нападающий «Монреаля» Коул Кофилд.
Рейтинг претендентов на «Колдер Трофи»
1. Коул Кофилод (20 лет) — «Монреаль»
2. Тревор Зеграс (20) — «Анахайм»
3. Моритц Зайдер (20) — «Детройт»
4. Спенсер Найт (20) — «Флорида»
5. Джереми Свэйман (22) — «Бостон»...
15. Владимир Ткачев (25) — «Лос-Анджелес»
17. Василий Подколзин (20) — «Ванкувер»
20. Григорий Денисенко (21) — «Флорида»
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