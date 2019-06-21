Подколзин пообещал поехать в НХЛ после контракта со СКА

Российский нападающий Василий Подколзин в интервью TVA Sports заявил, что намерен поехать в НХЛ после завершения контракта со СКА. Напомним, что россиянин в ночь на субботу примет участие в драфте НХЛ, ожидается, что он может быть выбран в топ-15.

– Сначала я выполню контракт в КХЛ, после этого поеду играть в НХЛ, – сказал Подколзин. – Хочу остаться в лиге надолго. Как и многие молодые хоккеисты, я мечтаю выиграть Кубок Стэнли. Номер на драфте не важен, я хочу найти команду, которая будет доверять мне. Стараюсь часто не обращать внимания на рейтинги. Я не могу повлиять на решение клубов.

Напомним, что в минувшем сезоне он взял две награды со сборными – бронзу с молодежной сборной России на чемпионате мира, и серебро с юниорской командой. В чемпионате ВХЛ в составе клуба "СКА-Нева" он набрал 5 (2+3) очков в 14 встречах.