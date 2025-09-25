Подколзин покинул расположение «Эдмонтона» из-за смерти отца

«Эдмонтон» на официальном сайте объявил, что российский нападающий Василий Подколзин покинул расположение клуба.

«С прискорбием сообщаем, что отец Василия Подколзина трагически и скоропостижно скончался прошлой ночью. Нападающий возьмет отпуск, чтобы вернуться в Россию и провести время с семьей», — говорится в сообщении в соцсети X.

23 сентября «Ойлерз» объявили о подписании с 24-летним россиянином контракт на три года. Он будет получать по 2,95 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2024/25 Подколзин сыграл в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (8+16) очка. В 22 играх плей-офф он забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач.