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Подколзин покинул расположение «Эдмонтона» из-за смерти отца

Евгений Козинов
Корреспондент
Василий Подколзин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» на официальном сайте объявил, что российский нападающий Василий Подколзин покинул расположение клуба.

«С прискорбием сообщаем, что отец Василия Подколзина трагически и скоропостижно скончался прошлой ночью. Нападающий возьмет отпуск, чтобы вернуться в Россию и провести время с семьей», — говорится в сообщении в соцсети X.

23 сентября «Ойлерз» объявили о подписании с 24-летним россиянином контракт на три года. Он будет получать по 2,95 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2024/25 Подколзин сыграл в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (8+16) очка. В 22 играх плей-офф он забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач.

Нападающий &laquo;Эдмонтона&raquo; Василий Подколзин (слева).«Эдмонтон» сохранил русского форварда на три года. Драйзайтль поздравил его и назвал «русской машиной»
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Василий Подколзин
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ХК Эдмонтон Ойлерз
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18.10 01:00 Флорида – Сиэтл 8 : 3
18.10 02:00 Чикаго – Даллас 0 : 4
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе 4 : 3 Б
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18.10 02:00 Филадельфия – Оттава 3 : 1
18.10 02:00 Монреаль – Баффало 4 : 3 ОТ
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18.10 05:00 Юта – Эдмонтон - : -
18.10 05:00 Вегас – Питтсбург - : -
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