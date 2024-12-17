Подколзин подрался с нападающим «Флориды» Эй Джей Гриром

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин подрался с форвардом «Флориды» Эй Джей Гриром во время матча регулярного чемпионата НХЛ (5:6).

23-летний россиянин завладел шайбой и выбросил её из зоны «Ойлерз», после чего Грир впечатал его в борт и между хоккеистами завязалась драка.

Судьи остановили потасовку и наказали обоих участников пятиминутным удалением.

За 31 матч в нынешнем сезоне Подколзин набрал 11 (3+8) очков.