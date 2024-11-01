Подколзин подрался с Лозоном в матче НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин в матче регулярного чемпионата НХЛ подрался с защитником «Нэшвилла» Джереми Лозоном.

В начале третьего периода хоккеисты сцепились около борта, после чего россиянин скинул краги. После нескольких ударов Подколзин уложил оппонента на лед.

Оба игрока получили по 5-минутному штрафу.