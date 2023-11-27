Подколзин отметился двумя передачами в матче за фарм-клуб «Ванкувера»

«Абботсфорд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Калгари Ранглерз» со счетом 7:2.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» форвард Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами, белорусский вратарь Никита Толопило отразил 29 бросков из 31.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 10 матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (5+4) очков.