Подколзин о первом голе в НХЛ: «Уснул только в полчетвертого»
22:20
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал о своем первом голе в НХЛ.
— Насколько ты готов, что эти три матча ничего не значат, и еще 79 игр, в которых нужно прыгнуть выше головы?
— Я все лето готовился к этому. Да и здесь нет времени расстраиваться, если что-то не получилось. Очень много матчей, и есть шансы быстро исправить ситуацию. Мне это сразу объяснили. Здесь очень интересно: до последней минуты третьего периода не знаешь, выиграешь или проиграешь.
— Во сколько ты уснул после заброшенной шайбы?
— В полчетвертого, наверное, только. Хотя уже на следующей день у нас игра была.
— Пересматривал видео потом?
— Да, пересматривал. Круто.
Полностью интервью Василия Подколзина — здесь.
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