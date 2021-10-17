Подколзин о первом голе в НХЛ: «Уснул только в полчетвертого»

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал о своем первом голе в НХЛ.

— Насколько ты готов, что эти три матча ничего не значат, и еще 79 игр, в которых нужно прыгнуть выше головы?

— Я все лето готовился к этому. Да и здесь нет времени расстраиваться, если что-то не получилось. Очень много матчей, и есть шансы быстро исправить ситуацию. Мне это сразу объяснили. Здесь очень интересно: до последней минуты третьего периода не знаешь, выиграешь или проиграешь.

— Во сколько ты уснул после заброшенной шайбы?

— В полчетвертого, наверное, только. Хотя уже на следующей день у нас игра была.

— Пересматривал видео потом?

— Да, пересматривал. Круто.

Полностью интервью Василия Подколзина — здесь.