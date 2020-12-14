Официальный сайт НХЛ составил рейтинг лучших проспектов «Ванкувера». Это список возглавил нападающий СКА Василий Подколзин.

19-летний россиянин был выбран на драфте-2019 под общим 10-м номером.

В нынешнем сезоне Подколзин провел в КХЛ 24 матча и набрал 6 (2+4) очков.

В пятерку самых талантливых молодых игроков «Кэнакс» также вошли: Никлас Хегландер (Швеция, нападающий), Олли Юолеви (Финляндия, защитник), Джек Рэтбоун (США, защитник) и Броган Рафферти (США, защитник).