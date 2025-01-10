Подколзин об игре с Драйзайтлем: «В такую тройку просто так не ставят — это не везение»

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал об игре в одной тройке с форвардом Леоном Драйзайтлем.

«Леон может поговорить, может спросить: «Почему ты так сделал? Как ты видел ситуацию?» Но ничего такого жесткого не будет говорить. Но если он мне скажет «просыпайся», то будет только лучше. Я все нормально воспринимаю. Он не орет, не бесится, просто может подбодрить. Мне комфортно. Еще бы мне не было комфортно? Скорее вопрос к нему, комфортно ли ему. Но раз мы все еще выходим вместе, значит, ему тоже нормально. Понятно, что он больше играет с шайбой», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Подколзина.

Россиянин подчеркнул, что ему практически сразу была понятна его роль в тройке.

«Отбороться, выиграть для него шайбу, освободить место. Но соперники, а мы ведь выходим против ведущих звеньев, думают, что я буду играть только на Леона. И когда ты берешь и что-то сам делаешь, то они этого не ожидают. Первое время я поднимал голову и сразу искал Леона, чтобы ему отдать передачу. Сейчас уже понимаю, что в каких-то моментах можно подержать шайбу. Мне нравится, что Леон не боится ошибаться. Я, как молодой хоккеист, получаю огромный опыт от игры с ним. Меня туда поставили еще до травмы Коннора (Макдэвида). В тройку к Драйзайтлю просто так не ставят, это не везение. Для меня это шанс показать себя и помочь ему быть еще лучше, чем он есть», — отметил Подколзин.

В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 41 матче за «Нефтяников».