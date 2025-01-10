Подколзин об игре с Драйзайтлем: «В такую тройку просто так не ставят — это не везение»
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал об игре в одной тройке с форвардом Леоном Драйзайтлем.
«Леон может поговорить, может спросить: «Почему ты так сделал? Как ты видел ситуацию?» Но ничего такого жесткого не будет говорить. Но если он мне скажет «просыпайся», то будет только лучше. Я все нормально воспринимаю. Он не орет, не бесится, просто может подбодрить. Мне комфортно. Еще бы мне не было комфортно? Скорее вопрос к нему, комфортно ли ему. Но раз мы все еще выходим вместе, значит, ему тоже нормально. Понятно, что он больше играет с шайбой», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Подколзина.
Россиянин подчеркнул, что ему практически сразу была понятна его роль в тройке.
«Отбороться, выиграть для него шайбу, освободить место. Но соперники, а мы ведь выходим против ведущих звеньев, думают, что я буду играть только на Леона. И когда ты берешь и что-то сам делаешь, то они этого не ожидают. Первое время я поднимал голову и сразу искал Леона, чтобы ему отдать передачу. Сейчас уже понимаю, что в каких-то моментах можно подержать шайбу. Мне нравится, что Леон не боится ошибаться. Я, как молодой хоккеист, получаю огромный опыт от игры с ним. Меня туда поставили еще до травмы Коннора (Макдэвида). В тройку к Драйзайтлю просто так не ставят, это не везение. Для меня это шанс показать себя и помочь ему быть еще лучше, чем он есть», — отметил Подколзин.
В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 41 матче за «Нефтяников».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|3
|Каролина
|42
|25
|17
|52
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|0 : 4