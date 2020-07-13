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Подборка лучших моментов «Каролины». Открывает ее лакросс-гол Свечникова

13 июля 2020, 23:20

НХЛ в официальном Twitter опубликовала подборку лучших моментов «Каролины» в сезоне-2019/20. Открыл ее эффектный лакросс-гол Андрея Свечникова, который россиянин забил в игре с «Калгари».

В этом сезоне Свечникову удалось забросить две таких шайбы, вторую — во встрече с «Виннпегом».

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