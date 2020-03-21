«Почему в России люди ждут, чтобы кто-то облажался?» Тарасенко жестко высказался о хейтерах хоккеистов из молодежки

Обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко пристыдил болельщиков, которые критиковали игроков молодежной сборной России после поражение в финале МЧМ-2020 от Канады (3:4).

— Больше всего меня удивляет, как попал под раздачу парень, у которого удаления были. Воронков. Он добился того, о чем не могут и мечтать авторы всех этих оскорбительных комментариев — вышел в финал молодежного чемпионата мира. Они не вставали на коньки, не чувствовали боли, крови. Нужно совсем не иметь чувства собственного достоинства, чтобы обвинять 18-19-летнего пацана, что он загубил нашей сборной золотые медали. И Аскарова так же...

Никогда не понимал, почему в российской прессе и в комментариях на сайтах люди словно ждут, чтобы кто-то облажался. И просто съедают с потрохами того же Воронкова. Они дошли до финала, они боролись с канадцами, проиграли одну шайбу. Зачем его трогать? Если кому-то интересно мнение хоккеиста, который играет в НХЛ, то считаю это полнейшим непрофессионализмом.

Наоборот, человека надо поддержать. Он же не специально это сделал. Не продал команду, денег ему за это не заплатили. Он совершил ошибку на эмоциях. И ровнять его за это с землей? Может, этот человек через несколько лет выиграет для страны взрослый чемпионат мира или Олимпиаду?

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