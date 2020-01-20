Почему Гавриков не уехал в НХЛ еще летом 2017-го? Рассказывает сам хоккеист

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, почему летом 2017-го из «Локомотива» перешел в СКА, а не уехал в НХЛ в «Коламбус».

— То лето 2017-го было самым тяжелым в моей карьере, — сказал Гавриков. — Все было так непонятно и запутанно! Днями и ночами пытался разобраться, что к чему. В вопросе перехода моих прав из «Локомотива» в СКА, насколько понимаю, все решилось без меня. Подробности этой истории надо спрашивать у руководства ярославцев. «Коламбус», понятное дело, предлагал ехать. Но я старался прислушаться к себе и понять, как правильно поступить. Не навредить себе, а наоборот, дать новый толчок.

И чувствовал, к НХЛ еще немного не готов. А возвращаться, если что-то не получится, не хотелось. Очень много было таких вопросов, и я старался разбирать их с холодной головой.

— Возможность участвовать в Олимпиаде была одним из мотивирующих факторов, чтобы остаться? Или, может, высокая зарплата в СКА (по данным «СЭ», 70 миллионов рублей в год. — Прим. И.Р.)?

— Там был целый комплекс факторов. Я опирался на свои внутренние ощущения, смогу играть в НХЛ или нет. Дело было точно не в деньгах. Когда ты молодой — об этом не думаешь, хочешь просто играть в хоккей. Важно было показывать свою лучшую игру, выходить на тот уровень, который позволит смело и спокойно выступать здесь.

А я тогда смотрел на состав линии обороны «Коламбуса» и понимал, что попасть в состав мне будет очень тяжело. Да, можно было поехать в АХЛ. Но по сравнению с этой лигой приоритетным вариантом все-таки была КХЛ. Не то чтобы я думал, что АХЛ — плохая лига. Я там не был, но многие канадцы, которые на ведущих ролях в КХЛ, прошли именно школу Американской лиги, она стала для них ступенью подготовки. Так что никакого ужаса, уверен, в ней нет. Но я все-таки предпочел СКА. И не прогадал. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь