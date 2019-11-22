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Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Джон Карлсон не сомневается

22:40
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» предположил, побьет ли капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Для этого ему надо забить еще 239 голов.

— Похоже на то, что этот парень не собирается останавливаться, — отметил Карлсон, — Думаю, что ничего ему не помешает сделать это.

— Когда Кузнецов в хорошей форме, он может выбивать и по 100 очков за сезон. Как думаете, мог бы он конкурировать с Макдэвидом?

— Да. Вообще-то у них даже стиль игры немного похож. Он многое может сделать на льду. Он может видеть то, чего не могут другие в лиге. Нам очень повезло, что он в нашей команде.

«Русские в «Вашингтоне» учат в основном матершинным словам». Лучший защитник НХЛ — об Овечкине, Кузнецове и России

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