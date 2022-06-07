Победный гол Лехконена, который вывел «Колорадо» в финал Кубка Стэнли

«Колорадо» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Эдмонтон» (6:5).

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Арттури Лехконен.

«Колорадо» победил в серии со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли.