Победный гол Кучерова в овертайме матча с «Коламбусом». Видео
06:23
«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров. Он отличился на 31-й секунде овертайме с передач Виктора Хедмана и Брэйдена Пойнта.
This line is ?— NHL (@NHL) February 11, 2020
Nikita Kucherov (@86Kucherov) gets the @EASPORTSNHL OT winner. pic.twitter.com/4g41om6UuO
Кучеров набирает очки в 11 матчах подряд, эта серия — рекордная для россяинина.
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