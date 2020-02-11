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Победный гол Кучерова в овертайме матча с «Коламбусом». Видео

06:23
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«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров. Он отличился на 31-й секунде овертайме с передач Виктора Хедмана и Брэйдена Пойнта.

Кучеров набирает очки в 11 матчах подряд, эта серия — рекордная для россяинина.

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