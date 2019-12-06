Победный буллит Свечникова и празднования «Каролины»
08:21
«Каролина» на своем льду обыграла в серии буллитов «Сан-Хосе» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев одним из главных героев встречи стал Андрей Свечников. 19-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу. Также Свечников стал автором и победного буллита. Нападающий был признан первой звездой матча.
Andrei Svechnikov started the scoring, and he ended it. Hurricanes beat the Sharks 3-2 in shootout. Massive win. pic.twitter.com/Z3Tp9jSGVw— Brett Finger (@brett_finger) December 6, 2019
CAROLINA CONGA ? pic.twitter.com/gLTlW7F884— Carolina Hurricanes (@Canes) December 6, 2019
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