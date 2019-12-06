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Победный буллит Свечникова и празднования «Каролины»

08:21
6 декабря. Роли. «Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б. Андрей Свечников (слева) принес победу своей команде. Фото James Guillory, USA Today Sports
6 декабря. Роли. «Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б. Андрей Свечников (слева) принес победу своей команде. Фото James Guillory, USA Today Sports
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«Каролина» на своем льду обыграла в серии буллитов «Сан-Хосе» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев одним из главных героев встречи стал Андрей Свечников. 19-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу. Также Свечников стал автором и победного буллита. Нападающий был признан первой звездой матча.

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