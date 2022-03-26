Овечкин стал автором победного буллита в матче против «Баффало»

«Вашингтон» по буллитам переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного броска стал российский нападающий Александр Овечкин.

36-летний россиянин сблизился с вратарем, переложил шайбу и обратной стороной крюка отправил ее в верхний угол ворота соперника. Вратарь был бессилен.

«Завершение ночного фестиваля финишем от Great 8», — написала пресс-служба «Кэпиталз» в Twitter.

Capping off the night's festivities with a #Gr8 finish pic.twitter.com/M80F1GWspv — Washington Capitals (@Capitals) March 26, 2022

Напомним, также в этой встрече Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к Уэйну Гретцки и Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.