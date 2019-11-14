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Победный буллит Кузнецова в матче с «Филадельфией»

09:08
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1 Б).

На его счету 2 броска в створ и силовой прием за 19.30 на льду. Также он принес победу команде, реализовав буллит.

В 16 матчах текущего сезона на счету Кузнецова 18 (8+10) очков при показателе полезности «+9».

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