Марченко реализовал победный буллит в ворота Федотова матче «Коламбуса» с «Филадельфией»: видео

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко реализовал победный буллит в матче против «Филадельфии» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

24-летний россиянин реализовал третий бросок своей команды в серии, который в итоге стал победным. Ворота «Филадельфии» защищал соотечественник Марченко Иван Федотов.

В текущем сезоне Марченко набрал 48 (18+30) очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.