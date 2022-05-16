Победная шайба Панарина в овертайме седьмого матча серии с «Питтсбургом»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победной шайбы в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

30-летний россиянин забил на пятой минуте овертайма, реализовав большинство. Панарин был признан первой звездой матча.

В текущем плей-офф Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4).