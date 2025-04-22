Видео победной шайбы Овечкина в стартовом матче серии плей-офф с «Монреалем»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ1).

39-летний россиянин забил на 63-й минуте, оформив дубль. В общей сложности Овечкин в этом матче набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи.

На счету Овечкина 144 (74+70) набранных очков в 152 матчах плей-офф НХЛ.