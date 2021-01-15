Победная раздевалка «Миннесоты». Капризова признали лучшим игроком

Twitter «Миннесоты» выложил видео из раздевалки команды после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

Партнеры назвали нападающего Кирилла Капризова лучшим игроком встречи. Россиянин в дебютном матче набрал 3 (1+2) очка и установил новый рекорд для новичков «Уайлд».

Капризов должен был выступить с небольшой речью.

«Не знаю, как это сказать. Хорошая работа, парни», — засмущался хоккеист.