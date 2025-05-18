Победитель регулярного чемпионата НХЛ в 12-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли

«Виннипег» уступил «Далласу» (1:2 ОТ) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вылетел из Кубка Стэнли.

Ранее «Джетс» впервые в истории стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, действующий обладатель Президентского трофея в 12-й раз подряд не сумел выиграть Кубок Стэнли.

В последний раз это удавалось «Чикаго» в сезоне-2012/13, сокращенном из-за локаута.

«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Эдмонтоном». В другом полуфинале «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (3-3 в серии).