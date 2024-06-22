Победитель Кубка Стэнли впервые с 2019 года определится в седьмом матче

«Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (5:1).

Таким образом, победитель Кубка Стэнли будет определен в седьмом матче впервые с 2019 года: тогда «Сент-Луис» обыграл «Бостон».

Также в истории НХЛ это будет 18-й седьмой матч финальной серии.

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.