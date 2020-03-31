По стопам отца? Годовалый сын Овечкина готовится к хоккейной карьере
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Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, поделилась новым видео в сториз своего Instagram. Она показала, как их сын Сергей владеет клюшкой. В июне ему исполнится два года.
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ с 48 голами.
March 30, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.