По стопам отца? Годовалый сын Овечкина готовится к хоккейной карьере

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, поделилась новым видео в сториз своего Instagram. Она показала, как их сын Сергей владеет клюшкой. В июне ему исполнится два года.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ с 48 голами.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.