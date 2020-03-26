Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ» рассказал о том, как вернулся в России на период остановки сезона в НХЛ.

— Меня один вопрос очень сильно беспокоит. Вы же недавно вернулись из США. Вас не отправили на карантин?

— Меня в аэропорту даже никто не смотрел. По прилету возле выхода было два человека в масках. Один спал, а другой в телефон играл. Вот и вся проверка.

— Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно, меня ничего не беспокоит.

— Как переживаете пандемию? Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?

— Думаю, что все гораздо серьезней, чем думают в России. Вы же видели, как поначалу халатно отнеслись ко всему этому в Европе. И чем все закончилось? Очень страшно то, что происходит в Италии.

— Ваша жизнь изменилась?

— Маму отправил на дачу. Закупили продуктов, чтобы она ни в чем не нуждалась, но лучше пусть она это сложное время проведет вдали от различных контактов. Я не скажу, что мы бункер еды собрали, не думаю, что это похоже на апокалипсис, но меры предосторожности принять надо.

— Здороваться прекратили?

— Виделся с Вадимом Шипачевым, так он сразу сказал — никаких рукопожатий. Я стараюсь избегать, а вот моему отцу все равно. (Алексей Шевченко)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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