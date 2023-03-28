Плющев: «С Шестеркиным «Рейнджерс» может дойти как минимум до финала Кубка Стэнли»
Российский тренер Владимир Плющев оценил перспективы «Рейнджерс» побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне.
«На Кубок Стэнли претендует много команд, но с таким элитным вратарем, как Шестеркин, «Рейнджерс» как минимум могут дойти до финала. Панарин с Тарасенко — это игроки, которые могут решить эпизод, полу момент. Сложно сказать, в какой они физической форме будут. Если ничего не случится, они себя проявят достойно. С этим составом «Рейнджерс» может решать самые высокие задачи», — цитирует Плющева Legalbet.
«Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 96 очков в 73 встречах. Последний раз команда выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-1993/1994.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|47
|25
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|57
|16
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|74
|30
|44
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|72
|36
|36
|80
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|93
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|28.03
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|3 : 4 Б
|28.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|5 : 2
|28.03
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|5 : 1
|28.03
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|5 : 1
|28.03
|05:00
|
Анахайм – Колорадо
|1 : 5
|28.03
|05:00
|
Аризона – Эдмонтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|140
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|114
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21