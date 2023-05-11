Плющев считает, что прощальный матч Овечкин проведет в майке «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин завершит карьеру в «Динамо».

«Думаю, прощальный матч Овечкин наверняка проведет в майке московского «Динамо», но я не хочу предугадывать. Это все-таки дело Александра, как он будет заканчивать. Все болельщики «Динамо» хотели бы видеть его в составе, например, в последнем сезоне. Но, думаю, скорее, это будет один матч. Хотел бы я посмотреть на Овечкина в КХЛ на протяжении всего сезона? Не буду это комментировать. Это маловероятно», — цитирует Плющева Legalbet.

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. 37-летний форвард является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. С 2005 года он выступает за «Вашингтон», вместе с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.