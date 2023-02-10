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Сегодня, 16:12

Плющев считает, что Панарин и Тарасенко могут «потащить» за собой «Рейнджерс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер молодежной и главной сборной России Владимир Плющев прокомментировал обмен Владимира Тарасенко из клуба НХЛ «Сент-Луис» в «Рейнджерс», где играет Артемий Панарин.

«Наши парни могут «зажечь» везде. Мы не знаем, поставят ли тренеры «Рейнджерс» Панарина и Тарасенко в одно звено, как делали другие. Но то, что они теперь в одной команде, — это поддержка друг друга. Наверное, «зажечь» могут, было бы желание и здоровье. Люди становятся старше, степеннее. Начинают осознавать некоторые вещи по-другому. Все-таки у обоих семьи, своя жизнь. Они повзрослели, возмужали. Нет уже того юношеского максимализма, куража — больше взвешивают свои возможности. Не меняется только русский характер. Я думаю, и Панарин, и Тарасенко в состоянии потащить за собой, «зажечь» людей. Оба — харизматичные, не любят проигрывать, привыкли быть лидерами. Будем надеяться, у них получится использовать свои лучшие качества на благо команды», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Он также заявил, что поддержка друг друга также будет очень важна.

«Если у ребят есть общая история, общая культура, их многое связывает, это пойдет на пользу им и команде. Вместе и трудные моменты легче пережить. Такие тоже будут. Хоккеистам тоже надо кому-то «поплакаться в жилетку». А то, что они оба мастера на площадке, жадные до голов и результатов, не обсуждается», — добавил Плющев.

«Сент-Луис» обменял Тарасенко и Микколу в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвертом раунде драфта в 2024 году, форварда Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В минувшем сезоне россиянин продемонстрировал лучшую результативность за все время в составе «Блюз», набрав 82 (34+48) очков в 75 матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-panarin-i-tarasenko-mogut-potashhit-za-soboj-rejndzhers-oba-lidery-ne-lyubyat-proigry-vat/
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
Владимир Плющев
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2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Сиэтл 51 29 22 63
3 Эдмонтон 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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10.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 3 : 1
10.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 5 : 0
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 2 : 1 Б
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 4 : 1
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 2 : 1
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 5 : 6
10.02 04:00
Миннесота – Вегас
 1 : 5
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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

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Бостон

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Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

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Джейк Эттингер

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