Плющев: «Проблема «Вашингтона» совершенно не в Овечкине»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, может ли российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занести себе в актив нынешний сезон, если его команда не попадет в плей-офф НХЛ.
«У Овечкина был очень тяжелый сезон. В первую очередь это связано с потерей близкого для него человека. Это наверняка наложилось на него. Это произошло не за один день. Болезнь, видимо, давно была. Он знал об этом. Но Овечкин достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал, я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять. И в этой игре Овечкин выглядит достаточно достойно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.
Также он не согласился с мнением, что проблемы у команды из-за того, что все играют на Овечкина.
«Нет, конечно же. Совершенно не в этом проблема. Он просто делает свое дело. Другие игроки делают свое дело, но, к сожалению, не у всех это так хорошо получается. Команда проведет нужную работу, и в следующем сезоне будет все нормально», — добавил специалист.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 68 встречах, набрав в них 72 (42+30) очка.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|74
|44
|30
|98
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|74
|36
|38
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|73
|29
|44
|70
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|74
|57
|17
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|75
|43
|32
|92
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|73
|32
|41
|73
|8
|Монреаль
|75
|30
|45
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|73
|37
|36
|82
|6
|Сент-Луис
|74
|34
|40
|74
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|74
|24
|50
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|74
|46
|28
|98
|2
|Лос-Анджелес
|74
|43
|31
|96
|3
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|95
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|74
|20
|54
|55
|29.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2
|29.03
|02:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|6 : 2
|29.03
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|7 : 4
|29.03
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|1 : 2
|29.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|0 : 4
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|6 : 5 ОТ
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 4
|29.03
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|29.03
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|4 : 7
|29.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|143
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|74
|52
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|45
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21