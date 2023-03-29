Плющев: «Проблема «Вашингтона» совершенно не в Овечкине»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, может ли российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занести себе в актив нынешний сезон, если его команда не попадет в плей-офф НХЛ.

«У Овечкина был очень тяжелый сезон. В первую очередь это связано с потерей близкого для него человека. Это наверняка наложилось на него. Это произошло не за один день. Болезнь, видимо, давно была. Он знал об этом. Но Овечкин достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал, я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять. И в этой игре Овечкин выглядит достаточно достойно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

Также он не согласился с мнением, что проблемы у команды из-за того, что все играют на Овечкина.

«Нет, конечно же. Совершенно не в этом проблема. Он просто делает свое дело. Другие игроки делают свое дело, но, к сожалению, не у всех это так хорошо получается. Команда проведет нужную работу, и в следующем сезоне будет все нормально», — добавил специалист.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 68 встречах, набрав в них 72 (42+30) очка.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.