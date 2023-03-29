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Сегодня, 16:34

Плющев: «Проблема «Вашингтона» совершенно не в Овечкине»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, может ли российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занести себе в актив нынешний сезон, если его команда не попадет в плей-офф НХЛ.

«У Овечкина был очень тяжелый сезон. В первую очередь это связано с потерей близкого для него человека. Это наверняка наложилось на него. Это произошло не за один день. Болезнь, видимо, давно была. Он знал об этом. Но Овечкин достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал, я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять. И в этой игре Овечкин выглядит достаточно достойно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

Также он не согласился с мнением, что проблемы у команды из-за того, что все играют на Овечкина.

«Нет, конечно же. Совершенно не в этом проблема. Он просто делает свое дело. Другие игроки делают свое дело, но, к сожалению, не у всех это так хорошо получается. Команда проведет нужную работу, и в следующем сезоне будет все нормально», — добавил специалист.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 68 встречах, набрав в них 72 (42+30) очка.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/plyushchev-problema-vashingtona-ne-v-ovechkine
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 74 44 30 98
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 74 36 38 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 73 29 44 70
8 Коламбус 73 23 50 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 57 17 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 75 43 32 92
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 73 32 41 73
8 Монреаль 75 30 45 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 75 41 34 85
5 Нэшвилл 73 37 36 82
6 Сент-Луис 74 34 40 74
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 74 24 50 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 74 46 28 98
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3 Эдмонтон 75 43 32 95
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 75 34 41 83
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