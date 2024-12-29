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Сегодня, 10:33

Плющев считает, что Овечкин не затмевает своими заслугами достижения Малкина, Кучерова и Панарина

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий «Вашингтона Александр Овечкин не затмевает своими достижениями других российских хоккеистов в НХЛ.

«Любой хоккеист, играя рядом с таким спортсменом, как Овечкин, будет только прибавлять и брать все самое лучшее. Поэтому я бы не стал говорить, что Малкину, Кучерову, Панарину и всему этому поколению не повезло с тем, что они играют в одно время с Овечкиным, который затмевает своими заслугами все их достижения. Думаю, наоборот, больше повезло тем, кто играет в одно время с Александром. Потому что у любого мастера всегда можно чему-то научиться, если ты, конечно, сам этого хочешь.

Поэтому я не думаю, что Кучерову, Панарину или Малкину как-то не повезло в этом плане, или что Овечкин затмевает их достижения своими. Они все находятся в своих клубах. Каждый из них имеет свое лицо и свой игровой почерк. Малкин — это вообще общепризнанный и уважаемый игрок в НХЛ. Кучеров тоже играет далеко не последнюю роль как в клубе, так и в лиге в целом», — сказал Плющев Legalbet.ru

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: Legalbet.ru
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Владимир Плющев
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4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
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3 Бостон 38 20 18 44
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5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
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7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
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