Плющев: «Не поддавшись на действия проукраинских активистов, Овечкин показал свою выдержку»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин имеет большой опыт в хоккее и это помогло ему не поддаться на провокации проукраинских активистов в Канаде.

«Раз он не поддался на такие провокации, значит, можно говорить, что у него есть эта выдержка. Александр — взрослый мальчик, прошел в хоккее и спорте многое. Он, наверное, знает, что есть доброжелатели и недоброжелатели. Так что ничего удивительного нет», — сказал Плющев ТАСС.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах лиги до 897.