Плющев считает, что игрокам НХЛ стоит позавидовать результативности Овечкина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на признание капитана «Вашингтона» Александра Овечкина первой звездой матча против «Сиэтла» (5:2). Росиянин набрал три очка (1+2) в этой встрече.

«Овечкин же не сегодня родился и начал играть в хоккей. Он давно о себе заявляет, как игрок экстра-класса. Не думаю, что личные интересы его больше беспокоят, чем интересы команды, за которую он сейчас выступает. Овечкин делает свою работу и делает ее хорошо! Не думаю, что рекорды его сильно заводят. Он командный игрок. Такой результативности остается позавидовать многим хоккеистам», — сказал Плющев «СЭ».

На данный момент на счету Овечкина 68 (34+34) очков в 55 матчах сезона.

Всего за карьеру в НХЛ у Овечкина теперь 764 гола. До рекорда Яромира Ягра и третьего места в истории регулярных чемпионатов — всего две шайбы. Далее идут только Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894).