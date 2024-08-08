Плющев — о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «По заслугам ему эта честь»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу вратаря «Флориды Пантерз» в масштабном проекте «Лучший хоккеист России».
«Я согласен с данным выбором, потому что Сергей внес большой вклад в победу своей команды в этом сезоне. Думаю, что по заслугам ему эта честь, хвала и почет», — сказал Плющев «СЭ».
Также бывший главный тренер сборной России признание Никиты Кучерова лучшим нападающим России.
«Здесь сложно сказать, кто был явно лучше, ведь все-таки каждый из них — это яркий хоккеист, который играет немалую роль в своем клубе. Но, думаю, что Кучеров в этом году выглядел поубедительнее, поинтереснее и поярче, не умоляя достоинств того же Артемия Панарина», — добавил Плющев «СЭ».
Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.
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