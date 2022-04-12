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Сегодня, 11:26

Плющев о Малкине: «Он умеет держать удар и отвечать за свои поступки»

Плющев прокомментировал дисквалификацию Малкина на четыре матча за удар соперника в лицо
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на четырехматчевую дисквалификацию форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Женю поддерживать не надо, он, на всякий случай, уже взрослый мужчина. Он умеет держать удар и отвечать за свои поступки. В НХЛ существует свой регламент, и в соответствии с ним комитет принял такое решение. У них есть правила, согласно им они принимают решения, и не думаю, что они действуют как-то предвзято по отношению к Жене. Это топовый игрок, он для «Питтсбурга» имеет определенное значение. Все было в соответствии с тем, что существует на сегодняшний день», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Предаторз» Марка Боровецки. Помимо пропуска матчей, Малкин заплатит 190 тысяч долларов в качестве штрафа. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Кирилл Капризов. Малкин разбил лицо в кровь канадскому провокатору, а Капризов повторил клубный рекорд

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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В НХЛ объяснили, почему Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
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12.04 02:00
Монреаль – Виннипег
 2 : 4
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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