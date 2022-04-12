Плющев о Малкине: «Он умеет держать удар и отвечать за свои поступки»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на четырехматчевую дисквалификацию форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Женю поддерживать не надо, он, на всякий случай, уже взрослый мужчина. Он умеет держать удар и отвечать за свои поступки. В НХЛ существует свой регламент, и в соответствии с ним комитет принял такое решение. У них есть правила, согласно им они принимают решения, и не думаю, что они действуют как-то предвзято по отношению к Жене. Это топовый игрок, он для «Питтсбурга» имеет определенное значение. Все было в соответствии с тем, что существует на сегодняшний день», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Предаторз» Марка Боровецки. Помимо пропуска матчей, Малкин заплатит 190 тысяч долларов в качестве штрафа. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.