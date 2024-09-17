Плющев — об Овечкине: «С опытом и возрастом он научился готовить себя к сезону. Уникальный игрок»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поздравил с 39-м днем рождения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Саша, действительно, уникальный игрок. То, что к нему так относятся в НХЛ, заслуживает большого уважения. С опытом и возрастом он научился готовить себя к сезону. Это говорит о том, что Овечкин очень хорошо себя знает. И знает, что ему нужно и не нужно. Поздравляю Александра с днем рождения. Конечно, он уже не мальчик, а муж и глава семейства. Желаю ему здоровья и человеческого счастья. Для хоккея он сделал уже многое. Думаю, он кое-что еще сделает в хоккее. Ему есть, чем гордиться. И его близким тоже есть, чем гордиться», — сказал Плющев Metaratings.ru.
Напомним, Овечкин непрерывно выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Однако в локаутном сезоне-2012/2013 Александр возвращался в КХЛ и играл за московское «Динамо».
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|Миннесота
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|6
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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