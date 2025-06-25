Плющев поздравил Могильного с включением в Зал хоккейной славы: «Он давно заслужил этого»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение экс-нападающего клубов НХЛ Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Мне не совсем понятны критерии отбора в Зал хоккейной славы и почему была такая длительная пауза между завершением карьеры Александра и его попаданием в него. Но хорошо, что все-таки он туда вошел, хоть и спустя продолжительное время. Могильный — это очень яркий игрок, проведший немало сильных сезонов в НХЛ, поэтому поздравляю его с попаданием в Зал хоккейной славы, он давно заслужил этого. Все-таки для каждого игрока, который выступал в НХЛ, приятно ощутить столь высокую оценку его заслуг», — сказал Плющев «СЭ».

Могильный играл за ЦСКА, а также за клубы НХЛ: «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В НХЛ на его счету 990 матчей и 1032 очка. В 2000 году Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дэвилз».

Могильный был кандидатом на включение в Зал славы с 2009 года.

Денис Сафронов