Плющев ответил людям, называющим Могильного предателем
Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что бывший нападающий сборной СССР Александр Могильный не заслуживает отношения к нему как к предателю. Во вторник стало известно, что 56-летний Могильный будет введен в Зал хоккейной славы в 2025 году.
В 1989 году он покинул расположение советской команды во время чемпионата мира Швеции, уехал в США, несмотря на воинское звание, и стал выступать за «Баффало», за что был обвинен в предательстве.
«Предателем? Вы знаете, времена пошли другие. Могильный долго играл в НХЛ, внес определенный спортивный вклад, — цитирует РИА Новости Плющева. — Раз человек спокойно трудится и живет, по-моему, в России, то какие проблемы?»
Могильный — обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» в 2000 году, олимпийский чемпион-1988 и победитель чемпионата мира-1989 со сборной СССР.
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -