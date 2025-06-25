Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

25 июня, 17:18

Плющев ответил людям, называющим Могильного предателем

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что бывший нападающий сборной СССР Александр Могильный не заслуживает отношения к нему как к предателю. Во вторник стало известно, что 56-летний Могильный будет введен в Зал хоккейной славы в 2025 году.

Александр Могильный.Могильного включили в Зал хоккейной славы! Первый «Александр Великий» ждал этого 16 лет

В 1989 году он покинул расположение советской команды во время чемпионата мира Швеции, уехал в США, несмотря на воинское звание, и стал выступать за «Баффало», за что был обвинен в предательстве.

«Предателем? Вы знаете, времена пошли другие. Могильный долго играл в НХЛ, внес определенный спортивный вклад, — цитирует РИА Новости Плющева. — Раз человек спокойно трудится и живет, по-моему, в России, то какие проблемы?»

Могильный — обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» в 2000 году, олимпийский чемпион-1988 и победитель чемпионата мира-1989 со сборной СССР.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Могильный
Владимир Плющев
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Мендель

    Оба подонки, однозначно.

    26.06.2025

  • quarktrue

    Могильный был обычным советским парнем с Дальнего Востока. Оказался в ЦСКА и сборной СССР. В 19 стал Олимпийским чемпионом. Однако жил в общежитии. Жил на зарплату. Когда на него вышли агенты НХЛ, он понял, что может устроить жизнь в США. Он воспользовался шансом. Думаю, многие бы сделали подобное. Кстати, так и делали молодые из России в 90е.А в ЦСКА время остановилось. Прошло свыше 30 лет, а порядки в ЦСКА те же. Недавно перспективный вратарь Федотов захотел уехать в НХЛ, так его сослали в армию. В итоге он потерял квалификацию. Затеи его отпустили, он уехалв НХЛ, однако пока играет неуверенно. Это жизнь..

    26.06.2025

  • obly

    Променял честь за 30 серебряников,иуда.

    26.06.2025

  • андр

    Вопрос в другом. Могильный сначала советский, потом американский игрок. Своими отказами играть за сборную России предал надежды болельщиков. Данный хоккеист не имеет отношения к России.

    26.06.2025

  • анатолий еремин

    А кто он = дезертир сбежавший из армии и предатель. То что приняли в зал славы америки мне как=то ровно ,лишь бы в наш зал славы не принимали,НЕДОСТОИН!!!

    25.06.2025

  • kelltt

    Тут он прав времена другие .. можно спокойно плевать на Родину и одновременно из бюджета зарплату получать .

    25.06.2025

    • Фетисов — о включении Могильного в Зал славы: «Достойный член золотого пантеона современного хоккея»

    Кейн обменян из «Эдмонтона» в «Ванкувер»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости