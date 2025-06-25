Плющев ответил людям, называющим Могильного предателем

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что бывший нападающий сборной СССР Александр Могильный не заслуживает отношения к нему как к предателю. Во вторник стало известно, что 56-летний Могильный будет введен в Зал хоккейной славы в 2025 году.

В 1989 году он покинул расположение советской команды во время чемпионата мира Швеции, уехал в США, несмотря на воинское звание, и стал выступать за «Баффало», за что был обвинен в предательстве.

«Предателем? Вы знаете, времена пошли другие. Могильный долго играл в НХЛ, внес определенный спортивный вклад, — цитирует РИА Новости Плющева. — Раз человек спокойно трудится и живет, по-моему, в России, то какие проблемы?»

Могильный — обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» в 2000 году, олимпийский чемпион-1988 и победитель чемпионата мира-1989 со сборной СССР.