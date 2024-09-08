Плющев: «Знания и опыт Знарка в России подходят для работы в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал приглашение российского специалиста Олега Знарка в тренерский штаб «Филадельфии».

«Возможно, его пригласили в клуб как скаута по Европе и России. Если это так, то такое решение вполне уместно. Это нормальное явление, так как у Знарка большой опыт работы в России и хорошее знание хоккеистов. Насколько я знаю, перед приглашением нового хоккеиста команды НХЛ собирают о нем массив информации. Если Знарок будет заниматься именно этим, то решение выглядит нормальным и логичным. Он будет анализировать игру молодых хоккеистов и давать им характеристику. Его знания, опыт и работа в России подходит для этого», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Как сообщается на официальном сайте «Флайерз», 61-летний специалист будет отвечать за развитие европейских игроков команды, а также будет помогать по скаутингу.

Последним местом работы Знарка был «Ак Барс», который он возглавлял с апреля по декабрь 2022 года.