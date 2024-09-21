Плющев — о невключении Овечкина в топ-50 лучших хоккеистов: «Причины не в спортивной плоскости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на непопадание Александра Овечкина в список 50 лучших хоккеистов по версии TSN.

«Александр — достаточно уникальный игрок, человек, который практически является лучшим бомбардиром лиги во все времена. Он борется еще с Гретцки за лидерство в этом деле. Те причины, которые этим экспертам не позволили включить Овечкина в топ-50 лежат не в спортивной плоскости», — сказал Плющев Vprognoze.ru.

Новый сезон для «Вашингтон Кэпиталз» стартует 22 сентября домашним матчем против «Филадельфии Флайерз», начало — в 22:00 по московскому времени.