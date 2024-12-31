Плющев: «Под корочкой у Овечкина есть мысль, что он должен обогнать Гретцки»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Травма в любом случае выбивает хоккеиста из колеи. Но Овечкин, словно молодой спортсмен, восстановился быстро. Молодец, это очень здорово. Плюс у него есть цель. Под корочкой у Овечкина есть мысль, что он должен обогнать Гретцки. Но думаю, основная задача у Саши сейчас — набрать оптимальную форму и быть полезным своей команде», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и поразил пустые ворота соперника на 57-й минуте встречи. Овечкин не участвовал в 16 играх, получив травму 19 ноября во время игры с «Ютой» (6:2).

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.