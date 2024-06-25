Плющев назвал ключевой фактор победы «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» со счетом 2:1.

«Предполагал, что финал будет очень упорным и хорошо, что Бобровский нашел себя и, самое главное здесь то, что тренеры вовремя сделали для него паузу и дали ему отдохнуть. То, что они выпустили его на четвертый матч, было тренерской ошибкой. Но в принципе я рад за наших ребят, которые выступают в составе «Флориды». Думаю, что они завоевали Кубок по праву», — сказал Плющев «СЭ».

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли. В составе команды играли россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

Денис Сафронов